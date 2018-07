Em carta, Lula diz querer imitar dom Pedro e criar o ‘dia do volto’



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, em que diz que será candidato ao Planalto, pretendendo imitar o gesto de dom Pedro 1º em 1822 e criar o “dia do volto”.

Escrita à mão por Lula, a carta foi divulgada nesta terça-feira (24) na conta oficial de Lula no Twitter: “O imperador dom Pedro 1º criou o ‘Dia do Fico’. E eu vou cria do ‘dia do volto’ para, junto com o povo, fazer o Brasil feliz outra vez”.

Lula, que está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, disse ao “Wagnão” que tem certeza que “pode recuperar” o país. “Os adversários sabem que, quando governei o Brasil, foi o melhor momento da nossa história. Por isso, não querem que eu possa ser candidato”, afirmou o petista.

Condenado em segunda instância, Lula está inelegível em função da lei da Ficha Limpa, que foi sancionada por ele no último ano de seu segundo mandato, em 2010. Apesar disso, o PT pretende registrar sua candidatura em 15 de agosto e aguardar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade dele disputar o pleito, marcado para 7 de outubro.