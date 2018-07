Após ter casa invadida 4 vezes em um mês, empresário diz que vai matar criminoso



O empresário Tony Feghali fez uma publicação em tom de desabafo em seu Facebook, nesta terça-feira (24), onde afirma que vai matar um criminoso que já invadiu sua casa pelo menos 4 vezes em menos de um mês. Feghali afirma que já buscou ajuda da polícia, mas que nenhuma providência foi tomada pelo setor de segurança pública do Acre.

“Então estou anunciando o que farei. Tomarei conta da minha própria segurança e a da minha família. Vou espreitar, e quando ver um vagabundo dentro da minha propriedade, antes que ele machuque alguém, vou atirar para matar. Depois , me prendam se forem capazes!”, diz um trecho da publicação feita no perfil social do empresário.

O empresário, do ramo do entretenimento, ainda postou a foto de uma faca, que segundo ele, teria sido jogada na área da residência em que vive com a família. Muitos internautas apoiaram o posicionamento dele.