Acre já contabiliza 247 assassinatos em 2018, maior parte ocorreram na capital



marcos dione, do ecos da notícia

24 de julho de 2018

De janeiro ao dia 23 de julho deste ano o Estado do Acre teve o registro de 247 assassinatos. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira (24) pela assessoria do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Desses 247 homicídios, um total de 145 ocorreram na capital Rio Branco, e os outros 102 nas cidades do interior.

Ontem (23) em um espaço de menos de 5 horas, duas pessoas foram executadas e outras 7 foram feridas a tiros. A maior parte dos crimes é praticada por dois homens numa motocicleta sempre armados com pistolas de grosso calibre. O adolescente assassinado na porta de casa foi identificado como Hércules Farias, 17 anos.