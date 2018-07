PM recupera motocicleta roubada no bairro Aviário, em Rio Branco



Da Redação do Ecos da Notícia

23 de julho de 2018

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) recuperaram no final da tarde de domingo, 22 de julho, no bairro Aviário, em Rio Branco, uma motocicleta que havia sido roubada há poucos instantes.

A guarnição se deslocou para atender uma ocorrência de roubo a uma residência, onde a vítima relatou que teve sua casa invadida por dois homens, que levaram sua TV e uma moto Honda Bros e se evadiram.

Os policiais saíram em busca do veículo após terem acionado o sistema de rastreamento de que dispunha o proprietário, encontrando-a em uma região de mata, nas proximidades do local.

O veículo foi entregue na Delegacia de Investigações Criminais (DIC), para providências cabíveis e posterior restituição ao dono do bem. As informações são da assessoria.