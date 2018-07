Para se vingar da ex, homem dá pão envenenado para crianças; uma morreu



Um homem foi preso nesse domingo (22) por tentar matar sete crianças com veneno para ratos em Paragominas, no Pará. Uma delas não resistiu e morreu. Segundo o delegado Marcelino Kielmanovicze, o suspeito confessou o crime e vai responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

Como apurado pelo G1, o homem contou à polícia que não aceitava o fim do relacionamento e queria se vingar da ex-companheira. As vítimas foram os três filhos da ex-companheira, três sobrinhos dela e o irmão da mulher, todas da mesma família.

As sete crianças comeram pão com manteiga contaminado. A vítima falta era uma das filhas da ex-companheira do agressor, de 5 anos. As outras seis foram levadas para a UPA de Paragominas e já tiveram alta.

Durante o atendimento médico, a equipe verificou que duas das crianças atendidas tinham sido vítimas de abuso sexual. Uma delas foi a menina que morreu.

O estupro, segundo a polícia, não tem relação com o envenenamento. O principal suspeito é um tio das vítimas, que já foi localizado e preso.