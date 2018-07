New York Daily News despede metade dos seus trabalhadores



Por Notícias ao Minuto

23 de julho de 2018

Jornal norte-americano passa a ter apenas 40 trabalhadores na redação. Administração quer investir no digital e nas “notícias de última hora”.

O jornal norte-americano New York Daily News anunciou esta segunda-feira que vai diminuir para metade o seu número de funcionários.

Num e-mail interno, citado pelo The Guardian, a administração afirma que está a trabalhar para transformar o jornal num “empreendimento verdadeiramente focado no digital” que estará focado “nas notícias de última hora, especialmente nas áreas do crime, justiça e responsabilidade pública”.

Nesse sentido, a equipa do jornal passará a ter apenas 40 funcionários, sendo que já chegou a ter mais de 250.

O New York Daily News está na lista dos dez jornais em papel com maior circulação nos Estados Unidos. É conhecido pelas suas capas chocantes e irreverentes, como descreve o The Guardian.

Em 2019, o jornal celebra o seu centésimo aniversário. No ano passado, venceu o seu 11º prémio Pulitzer. No mesmo ano, foi comprado pela empresa Tronc, antes conhecida como Tribune Media, que tem levado a cabo um processo de reorganização nos meios de comunicação social que detém.