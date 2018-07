Mototaxistas que lincharam acusado de estupro são identificados e devem ser presos, diz polícia



O delegado Rêmulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou durante entrevista nesta segunda-feira (23) que já identificou alguns dos mototaxistas envolvidos na morte de Gabriel Oliveira de Lima. O homem foi espancado até a morte na última sexta (20) após ser acusado de estuprar uma mulher mototaxista. O fato aconteceu em um ramal na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco.

Gabriel, assim como noticiou o Ecos da Notícia, foi morto com várias pauladas e teve o rosto desfigurado devido as agressões. De acordo com o que o delegado falou, alguns mototaxistas fizeram o cerco do local, enquanto outros tiveram participação direta na execução. Conforme explicou o delegado, mesmo com a acusação de abuso sexual, isso não justifica a sociedade tomar esse tipo de atitude.

“Infelizmente, sabemos que o clamor faz com que pessoas de bem tenham atos de extrema violência, como foi o caso. O executaram a pauladas. Existe uma responsabilidade para isso, mesmo que tivesse uma motivação emocional, isso não retira a responsabilidade penal pelo ato praticado”, disse o delegado.

A mototaxista estuprada permanece sob cuidados médicos na Maternidade Bárbara Heliodora. A informação conformada pela polícia, é de que ela já fez o reconhecimento do acusado. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Até o momento nenhum envolvido no linchamento foi preso.