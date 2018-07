Homem é preso pela PRF com mais de 7 kg de cocaína, na BR-364



da redação ecos da notícia

23 de julho de 2018, 2:35 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Um homem de 33 anos, que seria natural do Estado do Mato Grosso foi preso na noite da última sexta-feira com mais de sete quilos de cocaína. A prisão ocorreu em um posto de fiscalização na BR 364, no sentido Rondônia depois de uma denúncia anônimo.

A droga estava em um caminhão e estava sendo levado para o Sul do país. Levado à Superintendência da Polícia Federal, o acusado acabou autuado em flagrante e recolhido ao presídio.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal receberam uma denúncia anônima dando conta que um carregamento de drogas estava saindo de Rio Branco para o sul do pais. Foi feita uma barreira no Posto de Fiscalização do Km 10 da BR-364.

Quando da abordagem o condutor do caminhão ficou excessivamente nervosa, o que fez com que os policiais com auxílio de cães farejadores chegassem aos sete quilos e meio de cocaína, e prendessem o suspeito em flagrante. As informações são do Jornal A Tribuna.