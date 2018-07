Homem é baleado com três tiros no peito por dupla de motociclistas, na Vila Betel



O homem identificado como Marcos José Gomes Carneiro, 34 anos, caminhava pela Rua Lili Cadaxo, no bairro Vila Betel, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (23), quando foi surpreendido pela dupla de motociclistas. Os criminosos efetuaram pelo menos 5 disparos contra a vítima, que foi ferida três vezes no peito.

Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros ao homem que foi encaminhado ao Pronto Socorro. De acordo com a informação passada pelos paramédicos, o quadro de saúde de Marcos é considerado grave, inclusive com risco de morte.

A dupla fugiu logo em seguida e não foi encontrada pela polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e encontraram várias cápsulas de pistola 9 milímetros. A motivação para tal fato é desconhecida e o caso segue sob investigação.