Falha no sistema prorroga inscrições para o Fies; veja novo prazo



23 de julho de 2018

Após falhas no sistema, as inscrições para o Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre foram prorrogadas até as 23h59 desta terça-feira (24). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o site oferecia vagas que não existiam e redirecionava os candidatos a cursos sem oportunidades ofertadas. Para se inscrever, é preciso acessar a página do Fies na internet.

A pasta adiantou que o resultado permanecerá para esta sexta-feira (27) e não haverá alteração nas demais datas do cronograma. Nesta edição são 155 mil vagas ofertadas, sendo 50 mil com juro zero. O ministério detalhou que, até a manhã desta segunda-feira (23), já havia 170.190 inscrições.

“Para aqueles que não refizeram, o sistema automaticamente cancelou a inscrição e o MEC os comunicou, também via e-mail e SMS. Ainda, para não prejudicar os alunos, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrição do processo por mais dois dias”, diz o ministério em nota.