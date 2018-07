Dupla de motociclistas age mais um vez e deixa três jovens baleados, na Cidade do Povo



Em mais uma ação no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, a dupla de motociclistas armados deixou pelo menos três jovens baleados, um deles com um tiro no rosto, e outros dois com tiros nas pernas. O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (25) na frente de uma casa na Quadra 6.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram duas das vítimas. O terceiro jovem baleado correu com medo de ser executado e acabou não sendo atendido pelo Samu. Os dois socorridos foram encaminhados estáveis ao Pronto Socorro. A dupla de criminosos fugiu.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e saiu em busca de localizar os homens, mas ninguém foi preso. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A identificação das vítimas ainda não foi divulgada. Mais detalhes a qualquer momento.