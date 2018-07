Comprou armazém por 13 mil euros e ‘ganhou’ obras de arte de milhões



As pinturas de William de Kooning já foram leiloadas por milhões de euros.

David Killen, um negociador de arte de Nova Iorque, pode muito bem ter feito o negócio da vida. O New York Post revela que este homem participou no ano passado num leilão de armazéns em Nova Jérsia. Os leilões de armazéns são muito populares nos Estados Unidos. Os compradores procuram acertar em cheio e comprar um armazém que contenha verdadeiros tesouros.

Obviamente nem todos os armazéns terão objetos assim tão valiosos. Mas o armazém que David Killen comprou por 15 mil dólares (cerca de 13 mil euros) tornou-se uma pechincha.

No seu interior, Killen encontrou seis pinturas que chamaram a sua atenção. Sabe-se agora que podem pertencer ao pintor holandês William de Kooning, cujas obras já foram vendidas em leilões por milhões de euros.

As pinturas não estão assinadas, mas Killen pediu a um especialista para analisá-las e este mostra-se muito confiante de que sejam do pintor expressionista de Kooning, que morreu nos Estados Unidos em 1997.