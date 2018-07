Com diploma de curso superior já aos 11 anos, garoto agora quer se especializar em astrofísica



William Maillis concluiu curso com formação generalista no Estados Unidos e no próximo mês, começará outro na Universidade do Sul da Flórida

William Maillis tem apenas 11 anos e já tem um diploma de ensino superior. Ele se formou em um curso da St. Petersburg College, na Florida, nos Estados Unidos. Mas como a formação é generalista, no próximo mês, William cursará astrofísica na Universidade do Sul da Flórida.

“Eu quero ser um astrofísico. […] Quero provar ao mundo que Deus existe através da ciência”, disse William disse à CNN.

O garoto começou a fazer faculdade em 2016 depois de concluir a educação básica [o equivalente ao ensino médio no Brasil] aos 9 anos. Seus pais disseram que ele sempre foi precoce, com 2 anos fazia contas simples de matemática e aos 4, aprendeu álgebra.

“Eu sou totalmente fascinado por William e pelo trabalho que ele tem feito. […] Ele é extremamente brilhante, muito aberto e colaborativo”, disse Williams Tonjua, presidente do St Petersburg College, à CNN.

Segundo a CNN, o garoto pretende concluir o doutorado aos 18 anos, idade em que a maioria dos jovens ingressa na faculdade.