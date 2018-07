Carro capota após atropelar onça, na BR-364

Segundo informações obtidas junto à PRF de Pontes e Lacerda (MT), o casal e os dois filhos viajavam no Fiat Palio branco, no sentido Vilhena-Cuiabá, quando uma onça atravessou a pista da rodovia federal.

Após atingir e matar na hora no animal, o carro saiu da estrada, bateu num barranco e capotou. O acidente aconteceu por volta das 15:00h de ontem (domingo, 22), e o grupo recebeu os primeiros socorros em Comodoro, antes de ser encaminhado para Vilhena.

Conforme apurado pelo site, o condutor do carro sofreu fratura no pé e uma das crianças também se feriu. Ambos continuam no HR. Os outros dois passageiros escaparam ilesos da colisão, que deixou o veículo, com placas de Ji-Paraná, parcialmente destruído.

Fonte: Folha do Sul