Após denúncia, polícia encontra corpo de homem executado com 4 tiros na cabeça



Um homem ainda não identificado foi executado com quatro tiros na cabeça, no final da tarde desta segunda-feira (23), em um barranco às margens do Rio Acre, no final da Rua Campo Novo, localizada no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O Ecos da Notícia apurou junto à polícia, que o corpo da vítima foi encontrado após uma denúncia realizada por um morador do bairro Taquari, que fica no outro lado do rio. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo que foi levado à sede da instituição.

Ainda de cordo com a informação passada pela polícia, um homem foi preso em flagrante saindo do local onde aconteceu o assassinato. O suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).