Adolescente é executado em frente de casa no João Eduardo, irmã da vítima também foi baleada



Marcos Dione, do ecos da notícia

23 de julho de 2018, 22:22

O adolescente identificado como Hércules Farias Marques, 17 anos, foi executado com 7 tiros na noite desta segunda-feira (23) na frente da casa onde morava com a família na Travessa Messias, localizada no bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Uma irmã de Hércules, de 15 anos, também foi ferida.

A menina foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Socorro. No local do crime, a reportagem do Ecos da Notícia apurou que a ação foi promovida por dois homens que chegaram a pé, efetuaram os tiros e depois fugiram, não sendo encontrados pela polícia.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e recolheram o corpo da vítima fatal que foi levado à sede da instituição, onde após os procedimentos necessários deve ser liberado para velório e sepultamento. A motivação é desconhecida e nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.