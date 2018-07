No FOC, detentos fazem buraco em cela e tentam fugir durante a madrugada



da redação ecos da notícia

22 de julho de 2018, 12:21 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Na madrugada deste domingo, 22, presos tentaram fugir do Pavilhão “A”, do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, mas foram impedidos pelos Agentes Penitenciários.

Cerca de 4 presos tentaram fugir pelo telhado da cela 07 da pavilhão “A”, na FOC, após passarem por um buraco feito na laje da cela, onde haviam aproximadamente 17 presos.

Os Agentes Penitenciários, que faziam rondas durante a madrugada, conseguiram evitar as fugas dos presos que saíam pelo teto do Pavilhão, sendo necessário ainda fazer a recaptura de presos no forro do prédio.

A tentativa de fuga ocorre quatro dias após motim ocorrido no mesmo pavilhão, onde os presos quebraram as luminárias e pelo menos 05 das 08 câmeras de vigilância utilizando pedaços de pedras arrancadas da própria estrutura física da unidade.

Os Agentes Penitenciários afirmam que já haviam informado a direção do presídio sobre o buraco na laje da cela, mas nenhuma providência foi tomara até então.

O pavilhão “A” abriga presos ligados a uma organização criminosa e tem capacidade para 180 presos, mas comporta hoje quase 700. Oito Agentes Penitenciários faziam a segurança do local. Com informações do Sindapen.