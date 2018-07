Caminhoneiro desaparece com carga de 31 mil kg de açúcar que tinha como destino o Acre



Da redação, com informações da ContilNet

Um caminhoneiro foi contratado para transportar 31 mil kg de açúcar de Sonora (MS) até Rio Branco (AC) e simplesmente sumiu. De acordo com informações da imprensa em Mato Grosso do Sul, o caminhoneiro, que vem sendo procurado pela polícia, além dos quilos de açúcar, deu calote de R$ 5,6 mil em uma empresa de importação. Esse valor havia sido adiantado para o transporte do produto.

“De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, no dia 6 de junho empresa de transporte contratou o suspeito para levar 31.500 kg de açúcar até Rio Branco, no Acre. Para levar o produto avaliado em R$ 35.172 o motorista receberia R$ 8.820”, noticiou o MidiaMax.

Após pesquisa, as vítimas descobriram que o caminhoneiro estava envolvido em outros desvios de cargas que estavam sob investigação da polícia. Os empresários procuraram a polícia de Campo Grande e registraram o caso na Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos). A polícia investiga.