Nova frente fria chegará ao Acre neste sábado, prevê Davi Friale



Marcos Dione, do ecos da notícia

21 de julho de 2018, 3:57 Compartilhe isso:

O pesquisador do tempo Davi Friale publicou em seu site uma previsão que aponta a chegada de uma frente fria ao Acre neste sábado (21). De acordo com a publicação, a temperatura vai baixar e deve oscilar entre 14 e 17ºC. Friale alerta, ainda, que a chegada da frente fria pode ser marcada por chuva forte e muita ventania.

“A chegada desta frente fria vai provocar chuvas na maioria dos municípios do Acre. Em muitas áreas, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias, principalmente na microrregião do Alto Acre e nos vales do alto curso dos rios Iaco, Purus, Tarauacá e Juruá”, diz um trecho do texto publicado.

Ele conclui afirmando que na próxima terça-feira (24), uma outra onda de frio polar chegará ao Acre e às regiões próximas deixando as noites frias, mas os dias ensolarados e com baixa umidade do ar. E que assim, a semana que vem será com noites bem amenas e temperaturas agradáveis.