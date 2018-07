No Acre, homem fica 5 dias internado em hospital após ser torturado por assaltantes



Um homem de 42 anos ficou internado por 5 dias após ser torturado por um grupo de assaltantes que age na BR-364, mais precisamente na região da Vila Custódio Freire, em Rio Branco. A vítima teve a motocicleta e uma quantia de R$ 1 mil roubada e ainda foi brutalmente espancado pelos criminosos. O fato aconteceu no última dia 9, e até hoje a polícia não prendeu nenhum suspeito, e os assaltos continuam acontecendo constantemente.

O homem, que temendo perder a vida, preferiu não ter a identidade divulgada, relatou que tinha ido ao aeroporto acompanhar a chegada do corpo de um amigo que faleceu fora do Estado. No retorno para casa, ele precisou reduzir a velocidade da motocicleta por conta de um semáforo instalado na entrada da Vila, momento em que foi abordado pelo bando fortemente armado. Ele ainda tentou escapar por um ramal, mas foi derrubado da moto.

O trabalhador afirma que um dos integrantes do grupo chegou a efetuar um tiro em sua cabeça, que por sorte pegou apenas de raspão. Agredido com socos e pontapés, ele acabou desmaiando, e acordou no outro dia por volta das 10 horas da manhã. Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o homem e o encaminhou ao Pronto Socorro, onde o mesmo ficou internado.

Ao receber alta, o homem acompanhado pelo família procurou uma delegacia de polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, na esperança de que os bandidos sejam presos e de recuperar a motocicleta tomada no assalto.