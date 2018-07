Motociclistas armados executam menor e deixam outros dois baleados, na Baixada da Sobral



marcos Dione, do ecos da notícia

21 de julho de 2018

Quatro homens em duas motocicletas promoveram um ataque a tiros numa casa localizada na Rua 11 de dezembro, no bairro Boa União, que fica na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Três adolescentes foram vitimados, sendo que um deles, identificado como Daniel Gomes, 17 anos, morreu no local. Os outros dois, um também de 17 e outro de 16 anos, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local, e apurou junto à polícia, que os menores estavam sentados em cadeiras na frente da residência, quando os criminosos chegaram. No momento em que um dos homens sacou um revólver, os rapazes correram e entraram para debaixo da casa. Os criminosos entraram no quintal e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Daniel foi atingido com um tiro na lombar e morreu.

Os outros dois menores foram feridos no braço e na perna. Eles foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deram entrada no PS em estado estável, sem risco de morte. Dentro da casa, os policiais encontraram uma quantidade de uma substância que aparenta ser cocaína. Após a perícia, o corpo do adolescente morto foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, também deu conta, de que um irmão de Daniel foi executado também a tiros há cerca de um ano atrás no mesmo bairro. Os autores do crime fugiram, e não foram encontrados pela polícia, que ainda fez buscas pela área. Um suspeito já foi identificado. O caso soma-se ao demais que seguem sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).