Mais uma vez, dupla de motociclistas executa homem com 10 tiros no Ivete Vargas



Marcos Dione, do ecos da notícia

20 de julho de 2018, 20:18

Antônio Éden de Oliveira Farias, 35 anos, foi executado com cerca de 10 tiros na noite desta sexta-feira (20) na frente de uma distribuidora de bebidas na Rua São José, na área do Canal da Maternidade, em Rio Branco. O crime foi praticado pela dupla de motociclistas.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local, e apurou junto aos moradores, que Farias estava escorado numa coluna na frente da distribuidora, ao lado da motocicleta dele, quando os criminosos chegaram. O garupa estava com duas armas nas mãos.

O assassinato aconteceu cerca de 200 metros do bar onde no último 6 desse mês dois homens, também numa moto, promoveram um ataque a tiros que resultou em três pessoas mortas. Na região o clima é de medo, moradores relatam que vivem trancados dentro de casa.

“Chegaram dois na moto, um com duas armas nas mãos e mataram o homem aí, em tempo de pegar num criança, pegar nas pessoas que estão dentro de casa. Aqui a gente tem medo mesmo, evita ficar dando bobeira na frente de casa”, disse uma jovem que preferiu não se identificar.

O corpo de Farias foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede da instituição, para que seja submetido aos devidos procedimentos e depois liberado para velório e sepultamento. O caso soma-se aos inúmeros que estão sob investigação da Polícia Civil.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas existe a suspeita de que tenha relação com confronto de facções rivais. A dupla de motociclistas fugiu e não foi encontrada pela polícia.