Homem que matou estudante em assalto é reconhecido e responderá pelo crime



marcos dione, do ecos da notícia

O presidiário Francisco de Assis Menezes Rodrigues, 21 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (20) como sendo um dos envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte) que teve como vítima a estudante Emanuela da Silva, no dia 2 de abril, na Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com o que foi informado pela polícia, Rodrigues foi preso há 60 dias pelo crime de assalto, e ao ser reconhecido por testemunhas também será indiciado pela morte da estudante do Instituto Federal do Acre (IFAC). Emanuela seguia para casa de moto quando foi assassinada.

A motocicleta da mulher foi recuperada no mesmo dia. Sérgio Lopes, que é coordenador da Delegacia Especializada de Combate à Roubos e Extorsões (Decore), afirmou durante entrevista que a polícia possui evidencias do envolvimento do homem no crime.

“As testemunhas apontam que Francisco era o indivíduo que estava com a motocicleta da vítima, logo após o crime, e consequentemente pela análise dos fatos, é o mesmo indivíduo que atirou nas costas de Emanuela”, disse o delegado.