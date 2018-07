Com Estrelão parado, Secretaria de Segurança gasta quase R$ 80 mil com querosene de aviação



Com o helicóptero Comandante João Donato, o Estrelão, sem operar por suas hélices estarem já há alguns meses em manutenção em Minas Gerais, a Secretaria de Segurança Pública decidiu gastar R$ 79,4 mil com a compra de querosene de aviação. O estoque de combustível servirá até o fim do ano.

No começo da semana, o governo informou que os serviços de manutenção no Estrelão vão durar 30 dias, mas não informou quando as hélices saíram do Acre para a fábrica da Helibrás em Minas Gerais.

Além de ser usado para as ações de policiamento aéreo, o helicóptero realiza resgastes de pessoas envolvidas em acidentes em áreas de difícil acesso, mais o transporte de autoridades do governo para agendas oficiais pelo interior. As informações são do Ac24Horas.