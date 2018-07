Cadeirante monitorado por tornozeleira é preso com pistola, na Baixada da Sobral



O cadeirante José Nilson Nascimento, 36 anos, conhecido pelo apelido de “Bad Boy”, é que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso nesta sexta-feira (19) na casa onde mora no bairro Sobral, em Rio Branco. Ele portava uma pistola 9 milímetros, calibre de uso restrito da polícia.

A prisão do homem, que já respondia por tráfico de drogas, foi realizada pela equipe do delegado Pedro Rezende, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Nascimento deve ser levado de volta ao presídio, onde cumprirá pena pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

As investigações apontaram que a casa do cadeirante funciona como um ponto de venda e consumo de drogas, porém, durante a ação não foi encontrada nenhuma substância entorpecente no imóvel.