Após mortes, WhatsApp modifica ferramenta de compartilhamento



da redação ecos da notícia

20 de julho de 2018, 15:25 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Após uma onda de fake news e mortes registrada na Índia, o WhatsApp vai adotar medidas para diminuir o fluxo de mensagens “virais” no mensageiro. Além da remoção do botão que dá acesso rápido à ferramenta de compartilhamento, usuários do país só poderão repassar um texto para no máximo para 5 pessoas. O limite foi imposto nesta sexta-feira (20).

De acordo com o TechTudo, mais de 20 pessoas foram mortas na Índia após mensagens falsas – disseminadas principalmente no app – sobre supostos traficantes que estariam sequestrando e vendendo crianças. Há 200 milhões de usuários do WhasApp no país.

O WhatsApp informou que o limite de contatos para os quais uma mensagem pode ser enviada é um pouco maior para o restante do mundo, equivalente a 20 chats.

“Nós acreditamos que essas medidas – e que continuaremos a avaliar – poderão manter o WhatsApp do jeito que ele deve ser: um app para conversas privadas”, informou a equipe do aplicativo em nota. As informações são do Notícias ao Minuto.