Polêmica: Lojas Americanas é condenada por obrigar cliente a limpar xixi do chão



da redação ecos da notícia

19 de julho de 2018, 17:23 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Lojas Americanas S.A. foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar uma indenização de R$ 3.000 por danos morais a uma cliente. A mulher fazia compras no local, quando a filha fez xixi no piso e a cliente foi obrigada a limpar urina do chão. O caso aconteceu em Santa Maria.

De acordo com o TJDF, a mulher fazia compras no local quando sua filha, de cinco anos, fez xixi no chão. A mãe chegou a pedir um pano a uma das funcionárias. No entanto, a funcionária negou e disse para a cliente não se preocupar.

Ao pegar as compras e se encaminhar para deixar a loja, a mulher disse que foi aborada pelo segurança, que entregou a ela um pano e um rodo para que ela limpassa o piso.

A sogra da cliente teria tentado gravar um vídeo da situação e levou um tapa do mesmo funcionário, a fim de que ela não registrasse a cena.

A juíza afirmou na sentença que “o funcionário apresentou um comportamento agressivo e desarrazoado, levando em conta que o caso ocorreu por ação involuntária de uma criança de cinco anos, ainda sem condições fisiológicas de conter as necessidades”.

Segundo explica o UOL, a empresa ainda pode recorrer da decisão e disse que prefere não comentar o ocorrido.