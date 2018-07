Motociclista morre em acidente na rotatória do Distrito Industrial, na BR-364



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

19 de julho de 2018, 0:22 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (18) na rotatória do Distrito Industrial, localizada na BR-364, em Rio Branco. A vítima foi um jovem motociclista, que por falta de documentos não foi identificado.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, é de que o motociclista teria passado em alta velocidade por um quebra-molas, perdeu o controle da direção do veículo, e acabou caindo na lateral da rodovia, onde morreu.

Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou o local até a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal (IML), que recolheram o corpo do homem e o levaram à sede da instituição.

Outros motociclistas e motoristas de carros que passavam pela local reclamaram da falta de iluminação naquela área. Eles também afirmaram que a sinalização na rotatória é precária, o que já causou vários acidentes.

“Aqui é dessa forma, tudo no escuro. Aqui nesse lugar já morreram muitas pessoas. Não tem como ver, quando se vê já está no quebra-molas”, disse um rapaz que estava no local onde aconteceu o acidente.