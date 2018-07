Lesionado, Jucilei vai desfalcar o São Paulo contra o Corinthians



da redação ecos da notícia

19 de julho de 2018, 15:41 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



técnico Diego Aguirre confirmou que o volante Jucilei não estará em condições para enfrentar o Corinthians no clássico de sábado (21), a partir das 21h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador sentiu uma fisgada na região da virilha durante a vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, nesta quarta-feira (18), no Maracanã.

“Jucilei não vai jogar (contra o Corinthians), é certeza. O Everton também não, nem o Sidão [ambos estão suspensos]”, disse o treinador ao SporTV nesta quinta-feira (19). O São Paulo ainda não terá o meia Araruna, expulso contra os flamenguistas.

Por outro lado, o meia-atacante Joao Rojas não será problema para o clássico, segundo o técnico são-paulino. O equatoriano, que fazia sua estreia contra o Flamengo, havia levantado dúvidas ao deixar a partida com dores na coxa. Com informações da Folhapress.