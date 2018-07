Criminosos encapuzados invadem casa e executam homem com 8 tiros



da redação ecos da notícia

19 de julho de 2018, 12:36 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O homem identificado como Agenilson Martins da Silva, 31 anos, foi executado com pelo menos 8 tiros, na madrugada desta quinta-feira (19), dentro da casa onde morava, localizada no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O Ecos da Notícia apurou, que a vítima estava em casa quando criminosos invadiram o imóvel se passando por policiais, e mataram Agenilson com vários disparos de arma de fogo. Os autores do crime estavam encapuzados.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde após os procedimentos necessários deve ser liberado para velório e sepultamento. O caso segue sob investigação, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.