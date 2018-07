Cameli e lideranças da oposição destacam atuação pelo desenvolvimento de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter



Desde a última segunda-feira (16) vários líderes dos partidos de oposição visitam os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, situados no Alto Rio Juruá, visitando as comunidades das zonas rural e urbana para realizar uma prestação de contas e reiterar o trabalho dos membros da bancada federal e estadual pelo desenvolvimento da região.

Além do senador Gladson Cameli (Progressistas), participaram da caravana o deputado federal Major Rocha (PSDB); o senador Sérgio Petecão (PSD); a deputada federal Jéssica Sales (MDB), o ex-deputado federal Márcio Bittar (MDB); o deputado estadual, Nicolau Júnior (Progressistas) e ainda os ex-deputados estadual, Vagner Sales (MDB) e Franesi Ribeiro (DEM) e o empresário Rudiley Estrela (Progressistas).

Em Marechal Thaumaturgo, as visitas começaram pela Vila Restauração uma das comunidades ribeirinhas mais tradicionais e populosas da região. Em seguida, Cameli conversou com empresários, comerciantes, mototaxistas e com moradores dos bairros Poeirinha, Mutirão e Olaria. Reunidos também no período da noite, os líderes oposicionistas e o prefeito Isaac Pianko (MDB) apresentaram para centenas de pessoas presentes os serviços prestados pelos membros da bancada estadual e federal pelo desenvolvimento do município como destinação de emendas parlamentares que resultaram na execução de obras de infraestrutura, aquisição de maquinário e investimentos nas áreas de saúde e educação.

O prefeito Zezinho Barbary (MDB), de Porto Walter, agradeceu a visita dos líderes políticos e fez um agradecimento pela destinação de recursos que estão permitindo que seja feita uma gestão com obras voltadas para o benefício de toda sociedade como escolas, postos de saúde, calçamento de ruas, aquisição de máquinas, entre outros benefícios de cunho social.

Reunidos nas maiores comunidades ribeirinhas de Porto Walter, Vitória e Besouro, Barbary declarou seu respeito e agradeceu o esforço da deputada federal Jéssica Sales e dos senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão. “Esses são os verdadeiros governadores da nossa região porque trabalham diariamente para enviar recursos para construção de obras e assim garantir dignidade e qualidade de vida para o nosso povo”, disse o prefeito.

O senador Gladson Cameli, que liderou a caravana, fez questão de apresentar o trabalho incansável dos membros da oposição em Brasília na buscar por verbas que garantam melhorias na vida da população acreana.

“Eu agradeço por sermos unidos e termos um único propósito de buscar recursos para o nosso povo, batendo na porta dos ministérios em Brasília e trabalhando diariamente para que todos os municípios sejam beneficiados com emendas parlamentares independente de cores partidárias”, afirmou Gladson Cameli.

(Assessoria)