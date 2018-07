Trio é preso com arma, munições e drogas durante ação da polícia em Sena Madureira



Após trabalho investigativo de agentes da Delegacia Geral de Polícia Civil em Sena Madureira, município distante 144 km da capital, conseguiram apreender mais de dois quilos de maconha e farta quantidade de cocaína e uma arma de fogo, além de vários comprovantes de depósitos e dinheiro que estava escondida em uma residência no bairro Vitória, região periférica do município.

Durante a investida, a Polícia Civil contou com apoio da Policia Militar e conseguiram prender em flagrante delito, Rivaneide Leandro da Silva, 31, Taynan Ribeiro Tuesta, 23, Suzenilton Costa de Oliveira, além de um menor que ajudava a fazer a vigilância do local. Contra Suzenilton existe um mandado de prisão decretada por organização criminosa.

A Polícia Civil em Sena Madureira realizou toda investigação e constatou que, no determinado endereço havia uma movimentação fora do normal. O delegado coordenador da regional do Purus, Marcos Frank, ressalta o bom trabalho da equipe de investigação e redução dos índices de criminalidade no município.

“Estamos cumprindo diretrizes da Secretaria de Polícia Civil e retirando mais uma arma de circulação e toda essa droga evitando que vidas sejam ceifadas pelo mundo do crime. Nosso trabalho tem sido intensificado em toda regional do Purus o que tem proporcionado queda nos índices de criminalidade nessa região”, declarou delegado Marcos Frank.

De acordo com o delegado, as investigações vão continuar no sentido de identificar mais pessoas envolvidas com o crime de tráfico de drogas na região e representar junto ao poder judiciário o pedido de prisão preventiva dos acusados. No momento da abordagem policial o endereço estava sendo vigiado entretanto, a ação policial foi rápida sem dar chance pra que o bando fosse avisado da presença policial. Assessoria Sisp.