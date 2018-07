Queimadas provocam aumento de doenças respiratórias em crianças e idosos



O início do verão amazônico, associado a baixa umidade do ar e as queimadas frequentes registradas na região nesta época do ano provocam o aumento considerável de problemas respiratórios. Os mais afetados são crianças e idosos, que são mais vulneráveis, já que as crianças ainda não possuem o sistema imunológico completamente formado e os idosos por causa do sistema de defesa mais debilitado.

O mais grave é que o produto das queimadas é toxico e funciona como alergênico que ativa as doenças respiratórias. O médico Luiz Eduardo Bandeira, explica que a gripe e o resfriado são as doenças virais que mais afetam, principalmente as crianças.

“As queimadas são um fator agravante que tem nessa época do ano, por que contribuem para o aparecimento das doenças respiratórias, por ressecar muito a mucosa nasal, oral e os olhos. Essa irritação faz uma abertura maior para a entrada de vírus”, explica o médico.

Outro fator preocupante, segundo Luiz, é a baixa adesão da população a vacina contra gripe, o que também contribui para esse aumento das doenças respiratórias.

As pessoas que apresentem sintomas como dor de cabeça, tosse seca, rouquidão, cansaço, ardência na garganta, narinas e olhos devem buscar as Unidades Básicas de Saúde para evitar o agravamento da doença. Já em casos mais graves, como febre alta e dificuldade para respirar, devem se dirigir às Unidade de Pronto Atendimento (UPAs).

Quem contrair alguma doença respiratória viral, deve fazer uma boa alimentação e hidratação para que a imunidade no organismo seja restabelecida. Algumas dicas para ajudar na prevenção das infecções respiratórias são: evitar poeira, manter o ambiente sempre arejado e beber bastante água, suco e uso soro nasal para manter a mucosa nasal hidratada.

Outra alternativa para aqueles que sofrem com problemas respiratórios é a nebulização, principalmente em crises de asma, de bronquite e rinite/sinusite, pois melhora a respiração e leva o medicamento em forma de partículas diretamente ao pulmão, fazendo com que haja uma ação mais rápida. Com informações do Jornal A Tribuna.