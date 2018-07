Polícia prende quadrilha com quase 900 kg de maconha, na BR-364



Leandro Souza Gomes, 26 anos, Sidnei Martins da Silva, 25 anos, Cleovan Costa Cruz, 28 anos, Hailton Cleber Torres, 46 anos, Altieres Batista da Silva, 34 anos e um paraguaio que foi identificado como Ernesto Davalos Portillo, e que estava com identidade falsa, foram presos nesta quarta-feira (18) transportando quase 900 kg de maconha.

A ação da Polícia Civil, realizada por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), aconteceu na BR-364, no município de Presidente Médici, interior de Rondônia. A quadrilha estava em um veículo Mitsubushi ASX. Segundo a polícia, a prisão do bando foi graças a uma denúncia anônima. A rota já vinha sendo alvo de uma investigação.

O entorpecente estava no Mitsubishi ASX, que era escoltado por um HB20 e um Siena. No entanto, durante a viagem, o pneu do carro que estava a droga furou e os traficantes contrataram um guincho. O carro estava em cima do guincho, que ainda seguiu até a cidade de Ariquemes, de onde foi guinchado pela polícia até Porto Velho.