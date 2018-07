PM prende casal que matinha boca de fumo no bairro Triângulo, em Tarauacá



da redação ecos da notícia

18 de julho de 2018, 16:06 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Com auxílio das câmeras de videomonitoramento, um casal que vendia entorpecentes foi preso por homens da Polícia Militar em Tarauacá, no interior do Acre, na terça-feira (17). O nome dos presos não foi divulgado.





Os militares receberam informações via rádio dando conta que em uma casa no bairro Triângulo estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao averiguar a situação no endereço, avistaram quando uma pessoa no interior da residência jogou uma sacola e tentou fugir.

A casa estava cercada e, ao adentrarem, os policiais encontraram o casal, que confessou que vendia entorpecentes na região. Em buscas no local, encontraram também pequena quantidade de drogas, material para embalar a substância e aproximadamente mil reais em dinheiro.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia do município para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato. As informações são da assessoria da PM-Acre