Olimpíada online de matemática para estudantes está com inscrições abertas



da redação ecos da notícia

18 de julho de 2018, 13:07 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental podem inscrever seus alunos na II Olimpíada BRICSMath, competição online de matemática em nível internacional, que acontece entre 25 de julho e 30 de setembro. A participação é aberta a estudantes dos países que integram o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O evento oficial de lançamento da BRICSMath será no próximo dia 25, na África do Sul. Terminadas as provas, os estudantes receberão um diploma, disponível na conta pessoal criada no sistema da olimpíada, para que os professores imprimam. Na primeira edição, em novembro do ano passado, foram mais de 670 mil estudantes inscritos.

As regras para participação e mais informações sobre a competição estão disponíveis no site oficial da olimpíada: https://br.bricsmath.com/. As informações são do Jornal A Tribuna.