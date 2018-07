No FOC, presos danificam câmeras de monitoramento e jogam pedra no rosto de agente



marcos dione, do ecos da notícia

18 de julho de 2018, 17:13 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Detentos do Pavilhão “A” do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, iniciaram um motim durante o banho de sol na tarde desta quarta-feira (18). A informação é de que os presos jogaram pedras contra as câmeras de monitoramento e contra os agentes penitenciários. Um dos servidores acabou ferido no rosto.

Ao Ecos da Notícia, Lucas Bolzoni, que é do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindapen), negou que durante a ação os agentes tenham usado armas de fogo para conter os detentos.

“Não teve nada de tiroteio, o que aconteceu foi um princípio de motim dos presos do pavilhão ‘A’. Hoje é dia de visita, eles estavam no banho de sol, e lançaram pedras nas câmeras e acabaram inutilizando algumas delas. Também jogaram na guarita de vigilância desse pavilhão e acabaram acertando um agente no supercílio”, disse.

A Estrada da Penal, principal acesso ao complexo penitenciário, foi fechada pelas mulheres dos detentos. A Polícia Militar foi acionada e liberou o tráfego de veículos naquela área.