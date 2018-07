Naufrágio deixa quase 20 imigrantes mortos no Chipre



da redação ecos da notícia

18 de julho de 2018, 14:09 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 30 estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que transportava cerca de 150 imigrantes e refugiados a 30 quilômetros da costa do Chipre, no Mar Mediterrâneo Oriental.

As informações são da edição turca da “CNN”. As buscas por corpos e desaparecidos estão sendo feitas pela Guarda Costeira turca e por embarcações comerciais da região.

Segundo a imprensa local, 103 pessoas já foram resgatadas e levadas de helicóptero à cidade de Mersin, no sul da Turquia. Pelo menos uma das pessoas salvas está em estado crítico.

A embarcação levava sírios que buscavam chegar à costa cipriota. O naufrágio ocorreu na parte norte do Chipre, que é controlada por Ancara.

Em 2018, ao menos 45 pessoas já morreram em travessias no Mediterrâneo Oriental, um leve aumento em relação às 37 do mesmo período do ano passado, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

(ANSA)