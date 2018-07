Guerrero é liberado pela CBF e enfrentará o São Paulo nesta quarta-feira



Paolo Guerrero está confirmado na partida do Flamengo contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. O clube rubro-negro recebeu o tão esperado “ok” da CBF e confirmou a presença do peruano no jogo.

Sob efeito suspensivo da punição que recebeu após ser flagrado em um exame antidoping, o atacante estava liberado para atuar pela Corte Arbitral do Esporte, mas o Flamengo queria uma liberação também da CBF, a fim de não ter problemas futuros por conta da escalação.

O efeito suspensivo que está em vigor é o mesmo que permitiu Guerrero a jogar a Copa do Mundo pelo Peru.