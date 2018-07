Dupla de motociclistas invade casa e executa casal com vários tiros, na Cidade do Povo



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

18 de julho de 2018, 11:52 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Victor Vasques, 20 anos, e Maria Valdirene Lima do Nascimento, 27 anos, foram executados na madrugada desta quarta-feira (18). O crime aconteceu dentro da casa de número 22, que fica na quadra 6-A do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Os autores do duplo homicídio estavam numa motocicleta.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, é de que os criminosos quebraram o cadeado do portão, invadiram a residência e assassinaram o casal com vários disparos de arma de fogo. Victor, segundo a perícia, foi ferido com mais de 6 tiros. As vítimas foram encontradas despidas, deitadas numa cama no quarto da casa.

O delegado Rêmulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que Valdirene era do município de Jordão, no interior do Acre, e estava na capital há poucos dias para fazer tratamento. Diniz também esclareceu que a motivação para o crime é desconhecida. As investigações prosseguem.

“Ela estava na cidade para tratamento. Estamos esperando a documentação. Não sabemos nada ainda. Estavam dentro do quarto. Foram disparos de arma de fogo, tipo pistola. As investigações seguem”, disse.