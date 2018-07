Após matar pedestre, motorista de carro quebra muro e invade quintal no bairro Floresta



Uma mulher que dirigia um carro modelo Fiat Pálio, de placas NBJ-7708, atropelou e matou um pedestre na tarde desta quarta-feira (18), na Rua Rio de Janeiro, localizada no bairro Floresta, em Rio Branco. Ela ainda quebrou um muro e foi parar dentro do quintal de uma casa.

A informação repassada por populares, é de que o carro vinha no sentido centro-bairro, quando a condutora subiu a calçada acertando em cheio o pedestre. Após o atropelamento, o carro invadiu o quintal. A motorista e uma passageira foram socorridas por equipes do Samu.

As mulheres foram encaminhadas ao Pronto Socorro, mas sem risco de morte. O corpo do pedestre foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os devidos procedimentos deve ser liberado para velório e sepultamento. Uma perícia foi realizada no local do acidente.

O veículo ainda teria passado por dentro de uma piscina cheia de água, no quintal da casa. O nome da motorista, assim como também o da mulher que estava com ela, não foram divulgados pela polícia. O pedestre morto é um idoso identificado como Adalto da Silva Ferreira, 65 anos.