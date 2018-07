Acre sedia Primeira Taça Amazônia de Futevôlei, ainda este mês



Os amantes do futevôlei do Acre e de Rondônia têm a oportunidade de mostrar suas habilidades na 1ª Taça Amazônia da modalidade que será realizada nos dias 28 e 29 de julho, na quadra de areia da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco.

A disputa, organizada por uma comissão independente de futevôlei, terá confrontos em quatro categorias: aberto, iniciante, misto e master. Os melhores de cada uma delas serão premiados com dinheiro, troféus e medalhas. Além disso, o craque Guigui, um dos melhores do mundo da modalidade, se apresenta no evento.

“A expectativa é superar o evento que organizamos em abril, no qual 100 atletas foram inscritos. O futevôlei é o esporte que mais cresce no mundo e o Acre segue essa tendência”, argumenta Luizinho da Mata, um dos organizadores. As informações são da TV Gazeta.