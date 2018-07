Usuários de droga furtam estátua de filho de Chico Mendes, no Centro de Rio Branco



da redação ecos da notícia

17 de julho de 2018, 18:00 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Policiais do Primeiro Batalhão da Polícia Militar recuperaram na tarde de segunda-feira (16), a estátua do filho de Chico Mendes, implantada ao lado do pai no início de 2009, no Centro de Rio Branco, e que havia sido furtada por usuários de drogas que circulam naquela região.

A informação divulgada, é de que testemunhas teriam visto o momento do crime e acionado a polícia em seguida, que encontrou a estátua abandonada nas escadarias do beco da Papelaria Globo, ainda no centro da cidade, enrolada em um saco de fibra.

O mais provável é que ela seria trocada na boca de fumo por produto entorpecente. Ninguém chegou a ser preso e a estátua será restituída para ser dada a devida manutenção. Com informações do Ac24horas.