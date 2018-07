Terceira vítima de atentado a tiros em bar no Oscar Passos morre no hospital



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

Gleiverson Fernandes da Silva, 29 anos, morreu nesta terça-feira (17) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele era uma das vítimas do atentado a tiros em um bar no conjunto Oscar Passos, no dia 7 de junho.

O jovem, ferido a tiros, estava internado no Huerb, mas acabou não resistindo e morreu na madrugada de hoje. Cleiton Oliveira Júnior, 24 anos, e Werick de Lima Cavalcante, 16 anos, foram mortos com vários tiros de pistola.

O crime, assim como mostrou o Ecos da Notícia, aconteceu enquanto as vítimas jogavam sinuca. Os criminosos chegaram no local já atirando. Cleiton morreu na hora e o estudante de 16 anos morreu a caminho do hospital.

Cleiverson Fernandes, a 3ª vítima fatal do atentado, trabalhava como pintor e tinha acabado de chegar ao bar quando foi baleado. Ele deixa a esposa e 5 filhos. Até o momento, mesmo com manifestações, ninguém foi preso.