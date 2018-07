Sesc realiza Copa de Jiu Jitsu neste domingo em Rio Branco



17 de julho de 2018

A primeira edição da Copa Interna de Jiu-Jitsu do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) será realizada no domingo, 22, a partir das 9 horas, no ginásio do Sesc/Bosque. O projeto é idealizado e coordenado pelo professor faixa preta Ray Perez.

A ideia surgiu da necessidade de se ter no Sesc Acre um evento que premiasse de forma recompensadora os atletas, uma vez que os mesmos se dedicam integralmente para competições e, muitas vezes, não têm essa competição como forma de incentivo.

O coordenador da Copa, Ray Perez, destaca a importância da ação para os alunos e para os futuros adeptos. “A Copa Sesc de Jiu-Jitsu objetiva difundir entre seus participantes o conceito da importância do desenvolvimento de hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e regulares, ajudando na conscientização contra a prática da violência e desmistificando o jiu-jitsu como sendo um esporte violento. Ao contrário do que muitos pensam, esse é um esporte saudável, baseado na disciplina e em mudança de comportamento para uma vida melhor”, disse.

Os vencedores receberão, medalhas, troféus e Kimonos como forma de incentivo.