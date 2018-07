Mulher é alvejada a tiro no peito em zona rural do interior do Acre





Luzia Lima de Freitas, de 39 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (16), ao ser atingida com um tiro no peito direito efetuado por um homem identificado apenas pelo nome de Jailson. Segundo consta em Boletim de Ocorrência da Polícia do município de Epitaciolândia, cidade distante cerca de 250 quilômetros de Rio Branco, o crime aconteceu no ramal Fontenelle de Castro, que fica a cinco km do centro da cidade.



Luzia estaria consumindo bebida alcoólica em um bar, quando sem motivo aparente Jailson sacou de uma arma de fogo, calibre 22 e efetuou o disparo no peito de Luzia. A mulher foi socorrida e conduzida ao Hospital Raimundo Chaar, e será transferida nas próximas horas para o Pronto Socorro de Rio Branco.

