Lira Xapuri desiste de candidatura ao governo e passa a apoiar Marcus Alexandre



da redação ecos da notícia

17 de julho de 2018, 13:55

Lira Xapuri, conhecido popularmente como o “Locutor do Formigão”, desistiu de concorrer ao cargo de governador do Estado no pleito deste ano. Ele, que integra o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Xapuri disse que Marcus Alexandre, candidato da Frente Popular do Acre (FPA), é o mais preparado para ocupar o Palácio Rio Branco e que vai aderir à campanha do ex-prefeito da capital. “Estou convencido de que ele é mais preparado e a melhor opção que nós temos para governar o Acre”.

Ainda de acordo com Lira, uma das razões em apoiar Marcus Alexandre, é por ele ser um gestor sério e transparente. Afirmou, ainda, discordar de alguns dirigentes políticos que engrossam a candidatura de Gladson Cameli (PP), que não representam seu ideário.

“O pessoal do ‘outro lado’ sempre me tratou mal, dizendo que eu não era nem locutor. Deste modo (concorrendo a uma vaga de deputado federal no leque da Frene Popular), poderei ajudar melhor o Acre na segurança, saúde e educação, buscando recursos nos ministérios para contribuir para que o nosso Estado seja justo e próspero”, frisou Xapuri. Com informações do Página 20.