Exército Brasileiro: “Operação Ajuricaba III” conta com mais de mil militares no Acre e Rondônia



17 de julho de 2018, 14:43

Mais de mil militares do Exército Brasileiro estão intensificando a fiscalização em Rondônia e no Acre na tentativa de coibir as ações das facções criminosas, combater os delitos transfronteiriços e ambientais. A ação faz parte da “Operação Ajuricaba III”, deflagrada na segunda-feira (16) pelo Comando Militar da Amazônia (CMA).

Além do Exército, participam também da operação, equipes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Secretaria da Fazenda (Sefaz) Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros do Acre e Rondônia.

Conforme informou o setor de comunicação do Exército, na operação serão utilizadas pelo menos 60 viaturas, 13 embarcações e três aeronaves do Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS). Em Rio Branco, nesta terça-feira, uma barreira foi feita na Rodovia AC-40, onde carros eram abordados pelos militares.