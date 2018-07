Dupla de assaltantes rouba e ainda atira em mulheres, em Rio Branco



da redação ecos da notícia

17 de julho de 2018

A senhora Maria Vicinete Machado de Araújo, 45 anos, seguia numa motocicleta Bros com a prima na garupa, na noite desta terça-feira (17), quando na Rua São Paulo, no bairro Bela Vista, foram interceptadas por dois assaltantes que estavam numa outra motocicleta.

Quando os criminosos se aproximaram, a mulher na tentativa de escapar acelerou a moto, momento em que um dos homens efetuou vários tiros. Maria Vicinete acabou ferida na perna esquerda. Com as vítimas no chão, os assaltantes roubaram os pertences e fugiram.

Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a mulher baleada e a encaminhou ao Pronto Socorro. A dupla de assaltantes não foi encontrada pela polícia.