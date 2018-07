VIOLÊNCIA Não acaba nem diminuir e dupla de motociclista ataca outra vez



Contrariando todo o discurso da cúpula da Segurança Pública do Acre, a violência contra a vida, não acaba e nem diminuir, ao contrário aumenta. E não é invenção da Imprensa como ousam alguns, pois os corpos estão espalhados em várias regiões da cidade. São execuções, dentro e fora de lares, são inocentes baleados, mortos e por trás de cada vítima existe uma sociedade, pai, mãe, filhos, esposas, cunhados, primos, tios, avôs, enfim, a cada morte visível dezenas de outras morrem em vida.

Na noite deste domingo (15), mais uma vez a dupla de motociclista que desafia a Segurança Pública do estado do Acre agiu novamente e deixou um rastro de sangue com quatro homens feridos.

O caso aconteceu na rua Raimundo Farias no bairro Montanhês, região periférica de Rio Branco, localizado na parte alta da capital acreana.

Segundo foi apurado pela reportagem do site Ecos da Notícia, dois homens em uma motocicleta de cor vermelha entraram em um bar e abrigaram fogo contra as pessoas presentes no local.

Pelo menos quatro homens identificados pelos nomes de José Marcelo, de 29 anos foi atingido com um tiro na perna, cujo projetil fraturou o membro inferior da vítima.

Aldemir Silva dos Santos, de 38 anos foi alvejado com dois tiros, em cada perna.

Francisco Raimundo, de 44 anos foi baleado com um tiro no joelho e também teve o membro fraturado.

Deuzimar Barbosa, 23 anos levou um tiro na região do pescoço.

Para sair do local do crime viaturas do SAMU foram escoltadas por equipes da Polícia Militar

E segundo informações dos paramédicos do SAMU, os quatro também foram atingidos nos braços.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foram deslocadas para atender as vítimas, mas para sair do local do crime até o Pronto Socorro de Rio Branco tiveram que ser escoltadas por equipes da Polícia Militar, afim de assegurar a integridade dos feridos e dos funcionários do SAMU Na Semana passada uma equipe do SAMU que atendia um adolescente vítima de tentativa de homicídio no residencial Cidade do Povo, passou por momentos de tensão quando criminosos tentaram resgatar a vítima do interior da viatura.